A rendezvénynek, melyre félszáz tag és meghívott eljött, még vármegyénken kívüli településekről is, a szervezet újszászi Plusz Pont Közösségi Háza adott otthont. Az eseményre a tagok mellett a „Szülők 2022” programba bevont családok közül is többen is eljöttek.

A közgyűlésen az egyesület elfogadta a 2022-es – igen eredményes – évről szóló beszámolót, valamint megtárgyalták a 2023-as esztendő pénzügyi és szakmai terveit is. Alapszabályukat is módosították, hogy tevékenységi körüket újdonságokkal tudják bővíteni.

A szakmai tervek tekintetében idén kiemelkedő projekt a táboroztatás. Két, kisebb gyerekeknek tervezett, készségfejlesztő táborra készülnek, felnőtteknek pedig olyan táborra készülnek, ahol a fiatalok fogyatékkal élők kipróbálhatják az önálló életet. Ez utóbbira máris akkora az érdeklődés, hogy duplájára kellett emelni a tervezett létszámot. És természetesen idén sem maradhat el a sorstársi családoknak szervezett balatoni nyaralás, amelyet immár tizenkettedik alkalommal fognak megtartani.

Félszáz érdeklődő vett részt a programdús rendezvényen

Forrás: Beküldött fotó

A közgyűlést követően remek hangulatú vetélkedőkön vettek részt az érdeklődők a kellemes időben az udvaron. Minden résztvevő kipróbálta az akadálymentes játszóteret, mely a gyerekeken kívül fiatalfelnőtteknek is nagy élményt nyújtott, sok kerekesszékes ugyanis életében először próbálhatta ki, milyen libikókázni vagy sergőzni.

Közös bográcsozás eredményeként készült el az ebéd, melynek elfogyasztása után Majd jó lesz még valamire címmel az újrahasznosításról hallhattak vetítéssel illusztrált előadást Benedek Csaba jóvoltából.

A találkozótermészetesen teret adott a kötetlen beszélgetésekre is, ami a szórakozás mellett azért fontos, mivel a messze élő tagok csak az ilyen rendezvényeken tudnak találkozni, kapcsolataikat sorosabbra fonni, valamint a hasonló gondokkal küzdő családok is megvitathatják a problémáikat.