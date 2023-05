Kígyót, szakállas agámát, gekkót, skorpiót és óriáspókot is szemügyre vehettek az érdeklődők pénteken az Ifjúsági Házban rendezett pók, rovar és hüllő kiállításon. Huszonöt terráriumban mutatták be a különleges élőlényeket. A legbátrabb látogatók kezükbe is vehették a “fenevadakat”. Az egzotikus állatok mellett négylábú apróságokat, például nyulakat és hörcsögöket is lehetett látni. Máté Kristóf, állatgondozó a kiállításon számos érdekes információt megosztott a pókok, rovarok és hüllők életmódjával kapcsolatban.