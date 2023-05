A hétfőn a kora délutáni órákban májusfa díszítéssel kezdődött a programsorozat. Már hagyomány, hogy a munka ünnepén motoros felvonulást szerveznek. Így történt idén is, több száz kétkerekű gépcsodától volt hangos a város. A motorosok, élükön Pócs János országgyűlési képviselővel a Penny parkolójából indulva dübörögtek végig a kijelölt útvonalon. A sportpályán közelebbről is meg lehetett csodálni a vagány járgányokat. Veterán és modern kategóriában motorszépségversenyt is hirdettek.

Nagy érdeklődés kísérte a gödöllői Török József gyűjtő bemutatóját, aki egy AS-62 kilenc hengeres, 30 ezer köbcentis, ezer lóerős repülőgép hajtóművet indított be. Az AS–62-es csillagmotort az amerikaiak fejlesztették ki az 1930-as években, majd az oroszokhoz került.

A motort Arkagyij Svecov 1933-ban továbbfejlesztette. Miután a gyűjtő jól bedurrantotta az 1950-es években gyártott szerkezetet, számos érdekes információt osztott meg annak működésével kapcsolatban. A program Feke Pál műsorával, streetfighter bemutatóval és az Anonym Rock Band koncertjével folytatódott. Szórakoztató és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások színesítették a majálist.