Remekül szórakozott Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda apraja-nagyja a napokban megtartott gyermeknapi partiján, melyet családi nap jelleggel rendezett meg az intézmény. Az eseményre, melyet az iskola tornaterme és udvara adott helyet, a testvéreket és szülőket is meghívták.

– Egy ilyen program is lehetőség arra, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat szorosabbra fűzzük – emelte ki Asztalos-Gamauf Szilvia intézményvezető-helyettes. Azt is elmondta, a rendezvény hírére megmozdult a falu, sokan támogatták a programot, elsősorban tombolatárgyakkal, de többek között a helyi nyugdíjas szervezetek, szülők is hozzájárultak a gyereknap sikeréhez harapnivalókkal.

A gyerekek a lufihajtogatástól kezdve a különféle játékokon át az ugrálóvárig sokféle program várta. Nagy népszerűségnek örvendett a meglepetésnek szánt óriási kutyafigura. Az ifjoncok a honvédség jóvoltából a fegyverekkel is megismerkedhettek.

A szülők is készültek műsorszámmal: a „Mazsi anyuk” mutatták be mazsorettes produkciójukat. Rózsás Viki előadó pedig zenés műsorszámába bevonta kis közönségét is.