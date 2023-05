Új orvosok veszik át a megüresedett háziorvosi körzetek működtetését a tiszazugi kisvárosban. Legutóbb arról számoltunk be, hogy tárgyalásokat folytatnak, melyek végül sikerrel zárultak. A legutóbbi képviselő testületi ülésen be is mutatkoztak a leendő doktorok. Ahogy a város honlapján kifejtették, a 2-es háziorvosi körzetben dr. Otrosinka Sylwia látja el a helyettesítést június 1-től szeptember 31-ig. A 3-as körzetben dr. Nagylaki Tamás végzi el a feladatokat.

Az önkormányzat még februárban hirdette meg az állásokat, az alap finanszírozáson túl egyszeri húszmillió forint biztosításáról döntöttek, amennyiben a jelölt orvos vállalja, hogy legalább hat évet dolgozik háziorvosként Martfűn. Dr. Otrosinka Sylwia Zagyvarékasról, míg dr. Nagylaki Tamás a Szászberekről érkezik a Tiszazugba.

Dr. Papp Antal polgármester a bemutatkozások után úgy összegzett: az előszerződések jóváhagyásáig hosszú út vezetett, néhány pontban módosításokra lehet számítani.

– Amíg az új orvosok helyettesítéssel látják el feladatukat, addig az önkormányzat biztosítja az asszisztenciát is – fogalmazott a polgármester.