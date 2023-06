Az egész napos programsorozat a Palotásy János Zeneiskola Fúvós Zenekarának hangulatos térzenéjével kezdődött a Szikra Galériában. Délután, a Hamza Múzeumban várták a művészetkedvelőket, ahol Hamza D. Ákos tollrajzaiból és verseiből nyílt kiállítás, míg a Robimpro Műhely improvizációs gitárjátékkal szórakoztatott.

A Jász Múzeum este hat órától tárta ki kapuját, idén is sokszínű programokkal készültek erre a különleges éjszakára. A Kelepelő Bábcsoport előadása a jászsági népmesék csodákkal teli világába kalauzolta el a gyerekeket, majd a Holdonmacska zenekar játszott a kicsiknek.

Az eseményen Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, Farkas Edit, a Hamza Múzeum igazgatója és Szikra István, a Szikra Galéria tulajdonosa köszöntötte a résztvevőket. Ezután a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara lépett színpadra, majd a Táncról táncra című műsor következett, melyben közreműködtek a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és a Jászság Népi Együttes táncosai.

A Jász Múzeum udvarán kulturális, hagyományőrző műsorok követték egymást a Múzeumok Éjszakáján

Fotó: Pesti József

A Cool and the Jazz Zenekar koncertje után egy igazi világszenzáció titkai tárultak fel a múzeumban. Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régész muzeológusa bemutatta a Jánoshida határában talált kétezer éves orvosi sír egyedülálló sebészeti eszközeit. A különleges leletet első alkalommal vehette szemügyre a jászsági közönség.

A Jász Múzeum, az ELTE Régészeti Intézetének és az ELTE Kutatóhálózat régészei tavaly közös ásatást végeztek Jánoshida és Jászberény határában. Ennek során világviszonylatban is egyedülálló leletegyüttesre bukkantak. A feltárt kétezer éves sír a Római Birodalom egyik központjából érkezett orvos csontvázát és a gyógyításhoz, sebészeti beavatkozáshoz szükséges eszközeit rejtette.

Gulyás András Zoltán elmondta: a csontvázból vett mintákból készített radiocarbon vizsgálat alapján rájöttek, hogy az orvos a Kr. u. I. század közepén halhatott meg a Jászságban.

– Ebben az időszakban a kelták már elhagyták ezt a területet, a szarmaták viszont ekkor jöttek be a Kárpát-medencébe. Nem tudjuk, hogy mit keresett itt, kihez utazott az orvos. Az biztos, hogy egy nagyon jól képzett orvos lehetett, aki rendkívül szépen kidolgozott orvosi eszközökkel rendelkezett. Eddig a legkorábbi orvosi eszközkészletet a Kr. u. 79-ben elpusztult Pompei városában találták meg. Valószínű, hogy a jászsági korábbi és sokkal szebben kidolgozott – osztott meg számos érdekességet a leletekről Gulyás András Zoltán.

A szóban forgó orvosi felszerelések

Fotó: Pesti József

A világszenzációnak számító jászsági leletegyüttes híre a virágsajtót is bejárta, többek között a francia Le Monde és az amerikai New York Times is bemutatta.