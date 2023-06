Kikapcsolódásról, közösségi élményről szólt a Civil szervezetek napja szombaton Jászboldogházán. A program keretében rendezték meg a gyermeknapi kavalkádot is a Bajnok utcai játszótéren.

A megnyitó után a helyi általános iskolások és óvodások mutatkoztak be színvonalas produkciókkal, majd Masni és Pocó vidám gyerekkoncertje, valamint Jancsi Bohóc szórakoztatta a kicsiket. Nagysikerű koncertet adott a nap sztárfellépője, az Irigy Hónaljmirigy együttes. A helyi önkéntes tűzoltó egyesület látványos bemutatója is sokakat vonzott. A hangulatos rendezvényt kézművesek vására, íjászkodás, euro jumping is színesítette.