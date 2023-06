Elkezdődött a cseresznyeszüret Nagykörűben. Magyarország cseresznyéskertjében kétségkívül ez a legmeghatározóbb és talán legtevékenyebb időszak, éppen ezért kikapcsolódást is nyújtanak a településen élőknek, e hétvégén rendezik meg ugyanis a nagykörűi ropogós cseresznye ünnepét. A június 17-18-ai vásári forgatagra természetesen várják a környékből, sőt messzebbről érkező vendégeket is.

Június 17-én, szombaton benépesül a település régi piactere és annak környéke, ahol helyi termelők kínálják kézműves áruikat. A finomságok, melyek közt természetesen cseresznyéből sem lesz hiány, valamint termékek mellett számos szórakoztató esemény is várja a vendégeket. Egész nap jár a falunéző kisvonat, idén is megrendezik a kutya-báj szépségversenyt, lesz állatsimogató, a gyerekeket játékok várják, s számos koncert szórakoztatja a közönséget. A környéken nyitott portákra lehet bekukkantani, s megcsodálni vagy éppen megkóstolni az ottani különlegességeket. Június 18-án, vasárnap a helyi termékek piacát rendezik meg, mely mellett ezúttal is kinyit a garázsvásár is.

A szervező Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület az eseménnyel kapcsolatban rajzversenyt hirdetett a nagykörűi gyermekeknek. Az „Én és a cseresznye" című kiírásra június 14-ig várták az alkotásokat óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolás gyerekektől. Eredményhirdetést az eseményen lesz.