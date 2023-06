Az április 15-ei beüzemeléssel hatodik védekezési szezonját kezdte meg a jégkármérséklő rendszer, a Jéger. Bár az áprilisi időjárásra általában nem ez a jellemző, de idén több alkalommal is alakultak ki jégveszélyes zivatarok az országban. A hűvös idő ellenére többször is zivatar kíséretében hullott le nagy mennyiségű csapadék, melybe jég is vegyült. Ebből adódóan az elmúlt öv év átlagához képest nagyságrendekkel többet üzemeltek országosan is a generátorok – tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezetétől.

Vármegyénkben áprilisban 5 napon, míg májusban 9 napon tette szükségessé az időjárás a generátorok üzemeltetését.

Áprilisban országosan 20-20 alkalommal jelentettek különböző helyekről búza, illetve borsó méretű jeget, cseresznye méretűt pedig 2 alkalommal. Azaz összesen 42 jégverésről érkezett jelentés, ezekben vármegyénk nem szerepelt.

Májusban azonban szűkebb régiónk mezőgazdasági területeit sem kerülték el a jégesők, két alkalommal bordó méretű, egy alkalommal pedig cseresznye méretű jeget jelentettek.

Vármegyénkben 53 talajgenerátor üzemel, ebből 16 automata, 37 pedig manuális, azaz generátorkezelő kapcsolja be az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) riasztása alapján.

A legtöbb eszköz – 11 készülék –a Szolnoki járás területén működik.

Az említett másfél hónap folyamán vármegyénkben összesen 85 alkalommal alakult úgy az időjárás, hogy a berendezéseket be kellett üzemelni. A Kunszentmártoni járás bizonyult a leginkább jégverés-veszélyesnek, itt ugyanis 13 esetben kapcsoltak be generátort, bár a Jászapáti járásban is 11, a Jászberényi járásban 10 alkalommal működtették valamelyik telepített eszközt.

Az összesített működési időtartamot tekintve a Jászapáti járás viszi a prímet, ezen a területen ugyanis összesen 50 órán keresztül működött generátor. Legkevesebb időtartamot pedig a Tiszafüredi járás 4 generátora töltött üzemben, itt csak 37 órát voltak bekapcsolt állapotban a gépek.

– Meglehetősen változatos az idei időjárás, ami az El Niño jelenségből is fakad. Így gyakran alakulnak ki váratlan gyorsasággal is zivatarfelhők, ezért sokszor a jégszemek a földet is elérik – mutatott rá Hubai Imre Csaba, a kamara vármegyei elnöke.

– A jégkármérséklő rendszer épp az ebből eredő károkat tudja mérsékelni, azzal, hogy a generátorok ezüst-jodid gázt juttatnak a felhőkbe, ezzel jelentősen csökkentve a jégszemcsék méretét.

A jégeső jelentős kárt tud okozni a gabonafélékben, kukoricában, repcében, ezért nagyon fontos a Jéger, amely ma már 80-95 százalékos hatékonysággal működik

– tette hozzá a vármegyei elnök.

Nem csak a mezőgazdasági kultúrákat védi, hanem a házakat, gépkocsikat is, melyekben szintén számottevő kárt képes okozni a jégverés. A meteorológiai rendszer, mely alapkán a készülékek bekapcsolása történik, ma már fejlettebb, sokkal jobb az összhang, így nagyobb ugyan a jégeső veszélye, de a védekezés hatékonysága is jelentősen nagyobb – foglalta össze Hubai Imre Csaba.