Teljes napon át áztatták a zsinórt a hétvégén a pecások a tószegi Csónakázó-tavon. A Tószegi Tiszavirág Horgász egyesület ugyanis 24 órás horgászversenyt hirdetett. A hosszan tartó megmérettetés szombaton vette kezdetét és vasárnap ért véget.

Hölgyek is fogdosták a pontyokat, mint Vacsina Terézia is, aki párjával versenyzett

Forrás: Beküldött fotó

Két fős csapatokban próbáltak a horgászok minél több uszonyost horogra csalni, fejenként két botot használhattak, a szereléket két-két horoggal ellátva. Harmincegy páros nevezett be a versenyre, a tószegiek mellett Szolnokról és a környező településekről is érkeztek pecások.

A zsákmányt a bírák öt óránként mérlegelték, a halak ezt követően visszanyerték szabadságukat, így akár többször is kifoghatta őket valaki.

Az egyesület a verseny előtt 522 kilónyi háromnyaras, azaz fogható méretű pontyot helyezett ki a vízbe, bizonyára ennek is köszönhető, hogy a kifogott halak között a ponty dominált. De akadtak horogra keszegfélék is, sőt amurok is. A verseny legnagyobb fogása is egy 11,48 kilogrammos amur volt, amit Gazdag Attila segített partra.

Az idő is kiváló volt, a kapókedvre sem lehetett panasz, összesen 195 kilogramm halat fogtak meg a versenyzők.

A fogás összsúlya alapján a Kocsis Márk - Berényi László páros érdemelte ki a győztesnek járó serleget az összesen 34,99 kilónyi zsákmánnyal. A második helynek a 21,75 kilónyi fogást felmutató Gazdag Attila - Bíró Sándor páros örülhetett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 17,81 kiló halat fogó Pálinkás Péter - Tónai Nándor állhatott fel.

A díjazottaknak járó jutalmak mellett a versenyzőknek ebédről és vacsoráról is gondoskodott az egyesület.

A versenyen elért eredmények beleszámítanak az egyesületi éves pontversenybe, ami alapján majd eldől, ki érdemli ki az év horgásza címet.