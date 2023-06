Az egész napos programban volt a gyermekeknek játszóház, gyermekműsor és állatsimogató, mellettük pedig változatos zenei kínálat és falunéző kisvonat is szerepelt a repertoárban. A piactér környékén nyitott porták, régiségudvar várta a látogatókat, és most is megtartották a nagy sikerű „Kutyabáj” ebszépségversenyt is.