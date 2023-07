Tiszaföldvár, Homok és Cibakháza szőlészei és borászai találkoztak pénteken Barcza Gábor öreghegyi szőlőjében. A kihívásokról, a terjeszkedést akadályozó tényezőkről is szó volt a délutánon. Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta, hogy mind az önkormányzatok, mind a vállalkozások, de még a gazdálkodók körében is példaértékű az összefogás a környéken, melyre bizonyíték egy ilyen fórum is.