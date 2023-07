– Ahol most vagyunk, ez a park a városkép fontos eleme, hiszen egyszerre közösségi tér a hagyományőrzésre, a gyermekek játékos időtöltésére nyújt alkalmat, a felnőttek részére pedig egy szép pihenőhely. Bízom benne, hogy a következő időszakban ez még gyarapodik, és mindenki számára kellemes élményeket nyújt – mondta dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, aki visszatekintett egy kicsit a terület múltjára is, amikor is vásárok zajlottak a területen.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint Karcag szép volt eddig is.

Ha valaki távolról ideérkezik, azt fogja mondani, hogy hűha! Karcag most már ilyen lesz. Egyet értek Szepesi Tiborral, aki szerint nemcsak építkezni, fejleszteni kell, hanem egy olyan város kell építeni, hogy a gyerekek, akik benne élnek, szívesen maradjanak akkor is, amikor felnőnek...

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke is gratulált a város vezetésének, a kivitelezőnek a szép parkért, játszótérért, majd felidézte az Erzsébet-ligethez fűződő gyermekkori élményeit, a kőpingpong-asztalt, a KRESZ-parkot, a színpadot, majd arról szólt, hogy a ligetben a kor kihívásainak megfelelően megújult a közösségi tér.

Nemcsak a közösségi terek újulhatnak meg, hanem számos olyan magán beruházás és létesül Karcagon, ami vonzóbbá, élhetőbbé teszi a települést. Munkahelyek jönnek létre, érdemes letelepedni, családot alapítani. Ez a gyönyörű Erzsébet-liget legyen minden karcagi számára az egyik legvonzóbb kikapcsolódási lehetőség

– kívánta az elnök, majd az avatóbeszédek utána a több száz gyermek birtokba vette a játszóteret.