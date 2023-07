Korábban sajtótájékoztató keretében számoltak be arról, hogy a következő fűtési szezon kezdetéig közel 27 000 költségosztó, és mintegy 6500 használati melegvízmérő cseréjét végzik el az MVM OTSZ Zrt., és a Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szakemberei. Mint akkor az érintettek jelezték, a szolnoki városvezetés és a szolgáltató cég közös szándéka az ellátásbiztonság növelése, és a további korszerűsítési célú fejlesztések megvalósítása.

Szerkesztőségünket, illetve az érintett legnépesebb városrész önkormányzati képviselőjét is megkeresték a Széchenyi lakótelepen élők közül többen is, akik az iránt érdeklődnek, hogy a későbbiekben a szolgáltató hogyan számolja el társasházak lakásainak hődíjat. Érdeklődésünkre Bodnár László, a Magyar Villamos Művek (MVM) Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. Szolnoki Üzemegységének műszaki csoportvezetője adott tájékoztatást, melyet Rehó János városatya a közösségi oldalára is kitett.

Aszerint a Szolnok város távhővel ellátott épületeiben üzemelő fűtési költségmegosztók leolvasását ez évben az „okos” költségmegosztók cseréjével egyidőben a Techem Kft. végzi ütemezetten az MVM OTSZ Zrt. megbízásából.

Az elkövetkező időkben az új digitális fűtési költségmegosztók helyszíni leolvasására nem lesz szükség, mivel az épületekben kiépített adatgyűjtő rendszer automatikusan, online továbbítja az elszámolásokhoz szükséges adatokat a költségmegosztást végző Techem Kft felé. Ezt követően a társaság által biztosított adatok alapján készül el a díjfizetők részére az éves hődíjelszámolás

– tudtuk meg a szolgáltató cég Szolnoki Üzemegységének műszaki csoportvezetőjétől.