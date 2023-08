Vérszívók 19 órája

A Jászkunság több településén is gyérítik a szúnyogokat

Szúnyoggyérítésre számíthatnak a héten Jász-Nagykun-Szolnok vármegye lakói. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy ha az időjárás is engedi, a napokban a térség több pontján is feltűnnek a permetező járművek.

Forrás: Illusztráció Fotó: Bús Csaba

A napokban hazánk számos térségében, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is szúnyoggyérítés várható – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatójában. Mint írják, ha az időjárás engedi a jászkunsági településeken is lehet majd találkozni permetfelhőt képző platós kisteherautókkal. Amennyiben a gyérítés napján szeles, esős az időjárás, a meghirdetett időpontot követő két nap valamelyikén dolgoznak majd a szakemberek. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a hétvégi felhőszakadás miatt a házak előtti árkok, különböző kerti tárgyak, vödrök és hordók megteltek vízzel. Célszerű ezeket kiüríteni, a locsoláshoz használt esővízgyűjtőket pedig lefedni, megelőzve ezzel, hogy a következő hetekben komoly szúnyoginvázió alakuljon ki. A szúnyogok elleni védekezéshez kapcsolódó legfontosabb információk nyomon követhetők a katasztrófavédelem weboldalán – közölték.

