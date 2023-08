Bejárás során derült fény néhány hiányosságra, melyek miatt kockázatossá vált a Vadárvácska Óvoda szeptemberi nyitása a tiszazugi városban. Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán írják, az óvodában pluszfeladatként jelentkező problémák elhárítására a helyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársait kérték fel, ám a cég súlyos szakemberhiánnyal küzd, így a határidő veszélybe került.

– Cseuz Zsolt alpolgármester a Hegedűs István polgármesterrel történt egyeztetést követően a vezetése alatt álló, helyi vállalkozókat tömörítő Tiszaföldvári Vállalkozók Egyesületéhez fordult segítségért – fogalmaztak.

Az egyesület tagja ifj. K. Kiss Ferenc, egy helyi építőipari vállalkozó, aki vállalta, hogy munkatársai átcsoportosításával, anyagáron elvégzi a javítási munkálatokat. Kikötése csak annyi volt, hogy azonnal kezdhessenek, hiszen a céget is több határidő szorítja.

– Felverték az aljzatbetont, újrabetonoztak, majd szigeteltek, burkoltak, az oldalfalakat glettelték, javították, újrafestették és még a bejárati lépcsőket is kijavították, felújították elől is és hátul is – sorolták az elvégzett munkát.

A napokban el is készültek, és átadták a területet.