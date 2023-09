Természetközeli program 2 órája

Európai Madármegfigyelő Napok: a Jászkunságban is távcsövet ragadnak

Idén is megrendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat. A természetközeli programra hazánkban is országszerte, így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is várják az érdeklődőket.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

Forrás: Illusztráció Fotó: Shutterstock.com

Kisgyerekes családokat, időseket, baráti társaságokat, óvodákat, iskolákat invitál könnyű madármegfigyelő kirándulásokra, és sok helyen bemutató madárgyűrűzésre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). – A szeptember 30 - október 1-jei rendezvény egyrészt európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról, másfelől az ingyenes országos eseményekkel sokakat szólíthatunk meg és csábíthatunk ki a szabadba. Az akció egyben verseny is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, a legmagasabb számokat elérők nyernek. Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett között szerepelt – tette közzé honlapján az Európai Madármegfigyelő Napok magyarországi koordinátora, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint a BirdLife International hazai képviselője. – A begyűjtött megfigyelési adatokat 2017 óta egy online, okostelefonon is használható felületen várjuk. Az e-mailben, vagy a régi táblázatos formában vagy telefonon küldött adatokat nem tudjuk fogadni, ezért kérünk mindenkit, hogy az új online felületet használja. A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat kollégáink vasárnap 16-17 óra között összesítik, s továbbítják a nemzetközi koordinációs központba, aminek évről-évre más ország ad otthont – számoltak be az adatgyűjtés folyamatáról az illetékesek. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Szolnok, a volt Cukorgyár ülepítő tavainak környékén várják az érdeklődőket szeptember 30-án reggel fél nyolctól délután fél háromig. A programok között madármegfigyelést és bemutató madárgyűrűzést ajánlanak a szervezők. Kunszentmártonban szintén szeptember 30-án csatlakoznak a programhoz. Reggel nyolctól délután négyig a Vekeri halastavaknál gyűlhetnek össze a madármegfigyelésre éhes természetbarátok.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!