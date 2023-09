A tavaszihoz képest több árus érkezett vasárnap a cibakházi vásárra, kiegészítő programokat is szerveztek.

– Bármilyen hagyománya is volt a cibaki vásároknak kétszáz éve, mára a szervezést is tanulnunk kell. Régebben annyi dolgunk volt, hogy jöttek az árusok és beengedtük őket, most ez máshogy zajlik – mondta Hegyes Zoltán polgármester.

A májusihoz képest tovább léptek, a vásár színvonalát erős ember bemutatóval, légvárral, hőlégballonozási lehetőséggel emelték.

– Folyamatosan a gondolkodás, ahogy egyre több javaslat is érkezik atekintetben, hogy próbáljuk meg fesztivál jellegűvé varázsolni a vásárt. Ám ennek a költségvetési igénye magasabb. A környezet kialakítására is kellene fordítanunk, de ha lesz rá lehetőség, akkor valószínűleg ebbe az irányba is lépni fogunk – magyarázta a jövőbeni tervekről a nagyközség vezetője.