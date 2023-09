– Az egész napos munka elterelte a figyelmünket, de visszagondolva azért még mindig meglehetősen ijesztő felidézni, ami történt – összegezte röviden Mondok László néhány nappal azután, hogy munka közben kollégájával egy rosszul lévő hölgy segítségére sietett.

Ahogy arról hírportálunkon is röviden beszámoltunk, a hétvégén Szolnokon egy hölgyön segítettek az NHSZ munkatársai miközben a kihelyezett lomokat gyűjtötték a Széchenyi lakótelepen.

– Egészen pontosan az autóban ültünk már. Megtelt ugyanis a konténer, s indultunk az Újszászi úti lerakóhoz.

A Hild sarkánál a kolléga meglátta, hogy egy idős pár hölgytagja összecsuklik. A férje próbálta megtartani őt. Amilyen gyorsan tudtam, megálltam és odasiettünk hozzájuk

– idézte fel az eseményeket Mondok László.

– Megkérdeztem az idős urat, hogy hívott-e mentőt, s miután nem, azonnal tárcsáztam a 112-t – folytatta.

Mondok László, bár elmondás szerint meg volt rémülve, igyekezett higgadt maradni és segíteni.

– A vonalban lévő mentős kérdezte, hogy mit tapasztalok. Elmondtam, hogy a hölgy nem ad életjeleket. Már éppen rátért a diszpécser, hogy hogyan kezdjem az újraélesztést, amikor odaért egy házaspár, akikről kiderült, hogy az egészségügyben dolgoznak. Bevallom nagyon örültem nekik, mert ők igazán szakszerűen végezték az újraélesztést – mondta el László, hozzátéve: szükség szerint természetesen ő is cselekedett volna, de így biztosabb volt a beavatkozás.

A mentők közben kiérkeztek, ellátták a hölgyet, akit sikerült újraéleszteni.

– Még a helyszínen maradtunk, próbáltunk segíteni. Nagy szél volt, fújta a papírokat, fecskendőket, ezeket összegyűjtöttük. S egy lepedőt is hoztunk a hölgy feje alá – mesélte László.

Mint mondta, munkája közben volt már máskor is, hogy nem várt esemény szemtananúja volt. Egy balesetnél állt meg, de ott szerencsére nem került bajba ember. Ez a mostani eset rémisztőbb volt. Kollégájának, Kiss Lászlónak viszont ez volt az első megdöbbentő eset, amivel munkája közben szembesült.

– Őszintén mondom, megijedtem. Kirázott a hideg, amikor odaértünk. Szerencsére jó vége lett – jegyezte meg Kiss László.

Az NHSZ munkatársai a kora délelőtti eset után folytatták a dolgukat. Egész nap, este nyolc óráig pakolták, hordták a kihelyezett lakossági hulladékot. Ahogy mondták, talán jó is volt, mert az elterelte a figyelmüket.

– Az első órában azért rajtunk volt a stressz, de csinálnunk kellett a dolgunkat, ami szintén figyelmet igényelt. Este, amikor hazamentem, elmeséltem a családnak, akkor felidéződött az egész. Akkor is, de még most is átélem, s bevallom: borzongató érzés volt – tette hozzá Mondok László.