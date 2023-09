A vendégeket Fazakas László lelkész köszöntötte, majd az iskolások műsora következett.

A több mint 600 milliós beruházást Pruzsinszkiné Makó Margit igazgató mutatta be. Felépült egy korszerű étkezde, melegítő konyhával. A tornaterembe új ablakokat építettek, a parkettát is felújították, és energetikai korszerűsítés is történt. Az új épületszárnyban fiú és lány öltöző, mellékhelyiségek, betegszoba, foglalkoztató szoba, nevelői szoba és egy kis konyha is helyet kapott.

A vármegyei közgyűlés nevében Hubai Imre elnök, a kunmadarasi önkormányzat nevében pedig Balogh Marianna polgármester gratulált a fejlesztéshez.