– A Baross úti autóbusz-váró hangos utastájékoztatója hónapok óta nem működik, és miután vannak gyengén látó utasok is, azt iránt érdeklődnek, hogy mikorra várható az intelligens menetrend-tábla javítása?” – érdeklődött szerkesztőségünkön keresztül az illetékeseknél egy olvasónk. Egy másik lakossági jelzés pedig arra irányult, hogy az Ady Endre úti autóbusz-állomáson, a helyközi járatos peronoknál több utas is hiányol olyan köztéri bútort, asztalt, amire a várakozás közben lerakhatnák a csomagterheiket; sokan ugyanis a buszpályaudvarhoz közeli piacra járnak be vidékről Szolnokra, és elsősorban nekik okoz ez problémát.

A válaszokért egyrészt a Volánbusz Zrt., másrészt a városháza kommunikációs osztályához fordultunk.

A városi utastájékoztatási rendszer problémáinak megoldása érdekében egyeztetést kezdeményeztünk az önkormányzattal. A jelenlegieken kívül pedig további utcabútorok kihelyezését egyelőre nem tervezzük a szóban forgó autóbusz-állomáson

– áll a Bálint Orsolya, a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának PR és sajtókapcsolatok vezetője által megküldött közleményben.

Hasonlóan szűk szavú válasz érkezett a városházáról.

– A Baross úti autóbuszváró hangos utastájékoztatója meghibásodásával, javításával kapcsolatosan folyamatban vannak az egyeztetések a Volánbusz Zrt.-vel – kaptunk rövid tájékoztatást a polgármesteri hivatal sajtóosztályától.