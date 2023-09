A település szélén folyik a Tisza, melynek homokos partja alacsony vízállásánál optimális viszonyokat biztosít a szabadtéri fürdőzéshez. Bár Tiszavárkonynál nem működik hivatalos szabadstrand, nyaranta sokan élvezik itt a fürdőzés örömeit.

– Az idei nyáron is rengetegen ellátogattak a partra a kánikulai napokon – nyilatkozta megkeresésünkre Hegedűs István polgármester. – Gyakran lehetett látni, hogy egy sereg autó áll a parton. A Tisza Placc és egyéb parti rendezvények látogatói is összekötötték a programot fürdőzéssel. Még most, szeptemberben is sokan leszaladnak fürdeni egyet, főként délutánonként.

Mint mondta, a strandolókat nem zavarta, hogy a gát és a partfal megerősítésén közben dolgoznak, a lakosok viszont panaszolták nem egyszer, hogy gyakran száll az agyagos por az úton és a közeli házak között is. Ezt jelezte is már a kivitelezők felé, amennyire lehet, próbálják kezelni a helyzetet, de a por sajnos a munkálatok velejárója.