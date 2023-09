PÉNTEK

Szolnokon folytatódnak a városnapi programsorozat rendezvényei. 11 órakor a Széchenyi-városrészben, 13 órakor a Szent István téren koszorúznak. 15. 30-tól szolnoki festők munkáiból nyílik kiállítás a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. 16 órától az Aba-Novák Agórában a Jászkun Fotóklub „Közeledés” című fotókiállításának megnyitója kezdődik. 17 órától külföldi vendégművészek részvételével nyílik tárlat Művészeti koktélok címmel a Szapáry úti TESZ Közösségi Házban.

Szintén 17 órától indul a XXVI. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál a Tiszai hajósok terén. 19.30-tól a Rotary Klub Szolnok szervezésében mécsest úsztatnak a Tisza parkban a Zounok ispán szobornál. A Múzsák terén este 21 órától koncertezik a The Sunseekers szolnoki zenekar.

Családi kalandtúrára várja 17 órától az érdeklődőket a Szandaszőlősi Művelődési Ház.

Berekfürdőn ezen a napon kezdődik és vasárnapig tart a strand területén a 33. Országos Nyugdíjas találkozó.

SZOMBAT

Folytatódnak a Szolnok Napi események, ezen a napon városszerte zajlanak a különböző programok. 9 óra 30-kor Béres senior séta kezdődik az Agóránál, 9-től 17 óráig a TESZ Közösségi Házban képzőművészeti tárlatot lehet megtekinteni, miközben az udvaron ingyenes játszóházzal várják a gyermekeket. 10 órától indul a Kossuth téren a XX.Civil Kavalkád, ünnepi beszédekkel színpadi produkciókkal, koncertekkel, véradási lehetőséggel. Mindeközben a Verseghy Könyvtrában és a Damjanich Múzeumban is folyamatosan zajlanak a különböző programok, ahogy a Hild téren és az Aba-Novák Agórában is. Mindeközben nyílt napot tart 10-től 16 óráig a MÁV a szolnoki Járműjavítóban.

A RepTárban 10 órától 18-ig zajlik a piknik, egyebek mellett lézerharc és RC-tank-bemutatóval, érkezik a MÁV-nosztalgiagőzös,de lesz bábelőadás is.

A Tiszai hajósok terén 16 órakor indul a HSMA Erős Emberek országos bajnoksága. 18 órától az Agóránál a Hild téren kezdődnek az ünnepi koncertek, sok ismert előadóval, hajnalig tartó zenével. Mindeközben az épületben ingyenes pingpong-, csocsó-, darts, és társasjáték lehetőség várja az érdeklődőket. Aki az eget szeretné kémlelni, a téren 20 órától járdacsillagászat kezdődik az Aba-Novák Agóra és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei TIT közös szervezésében.

A városnapi programsorozat részeként 10 óra 32 perckor gördül be a Sisi nosztalgia különvonat a vármegyeszékhely vasútállomására. 10.30-kor a vonat tovább indul a RepTárba. 12 órától hintós városnézés, majd 14 órától az Aba-Novák Agóra Multifunkcionális terén könyvbemutató kezdődik, majd ugyanitt 15 órától magával "Erzsébet királynéval" is lehet találkozni. 17 órától városnéző kisvonattal a vasútállomásra lehet utazni, ahol fotózkodni is lehet a monarchia szekcióban. A Sisi nosztalgiavonat 18.25-kor indul Szolnokról.

Aki viszont egy utolsót csobbanna, azt Strandafterre várja a Szolnoki Élménysziget. A szabadstrand a hétvége két napján 12 órától 19 óráig nyitva tart, büfével és strandfelügyelettel.

A természetbarátokat Rimóczi Árpád várja a hétvége két napján Szolnokról induló telekocsis madarásztúrákra. A madárfigyelő túrák résztvevői reggel 8 órakor indulnak a vármegyeszékhelyről a Tourinform Iroda elől és este 6 körül ér vissza.

Cserkeszőlőn 12 órától lehet gyülekezni a 43. Szüreti Felvonulás és Mulatságra helyi sportpályán. A körmenet 13.30kor indul, majd 15.30-ra ér vissza. 17.20-tól színpadi produkciók következnek, fellép egyebek mellett Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, Csocsesz és Csordás Tibi is. A programot 22.30-tól a Karaván zenekar koncertje zárja.

Jánoshidán Pajtaszínházi találkozót tartanak a faluházban. A kapunyitás 14.30-kor lesz, az előadások 15 órától kezdődnek. Fellép az alattyáni Hetedhét Teátrum, a tiszasülyi Kolopi Színkör, és a jánoshidai Kárpit Társulat.

Rákóczifalván "Pihend ki a nyarat" címmel rendeznek programot a Varsány Közösségi Házban. 16-tól 19 óráig terráriumos kisállatbemutatót tartanak a színházteremben, majd 18 órától a közösségi ház előtti parkban a gyerekeket őszi szöszmötölővel és kincsvadászattal, a könyvmolyokat ingyenes "könyvböngészettel", a hölgyeket pedig párszázas csinosító anyaplaccal várják. Mindeközben a RockForrás zenekar muzsikál majd.

Tiszavárkonyban ezen a napon 17 órától kezdődik Búcsú a település szabadstrandján. Lesz körhinta, játszóház légvár és horgászat is, a programok este 21 óráig tartanak.

Tiszafüreden reggel 8-tól délután 15 óráig régiségvásárt tartanak a Kastély úti járdaszakaszon.

Kunhegyesen 9 órától fogathajtó verseny kezdődik a helyi lovaspályán, a Kunmadarasi úton. Az eredményhirdetés 18 órkor várható.

VASÁRNAP

Tiszavárkonyban folytatódik a búcsú a szabadstrandon, délelőtt 10 órától 21 óráig körhinták, játszóház, légvár és horgászat várja az érdeklődőket.

Jászberényben 19 órától a Déryné Deszkáin programsorozat utolsó előadására várják a színházkedvelőket a Székely Mihály Szabadtéri Színpadra. Az Amíg az asszony alszik című kétfelvonásos vígjátékot Csengeri Attila és Gregor Bernadett főszereplésével láthatja a közönség.