Az összejövetelen szó volt az okostelefonra letölthető segélykérő applikációról is. Emellett beharangoztak őszi egészségmegőrzési programokat is. Szolnokon októberben például szerveznek a városházán Gondosóra használatát ismertető interaktív programot, lesz családi egészségnap a városi sportcsarnokban, hamarosan pedig kezdődnek a Szépkorúak Akadémiájának előadásai is. A doktornő is hívta az időseket az általa kezdeményezett programokra.

