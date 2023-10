Törökszentmiklós két temetőjében, a református és a katolikus sírkertekben már az ünnepek előtti napokban is sűrűbben járőröznek a polgárőrök.

– Sajnos előfordul, hogy a sírokról lelopják a friss virágokat, mécseseket, melyeket aztán eladnak. Az ünnepi napokon négy polgárőrünk járőrözik majd sötétedésig a temetőkben, ezután a belvárosban is tartunk ellenőrzéseket – tájékoztatott Kolozsi József, a Törökszentmiklós Városi Polgárőrség elnöke.

Cibakházán a községi polgárőr egyesület tagjai 2001-es megalakulásuk óta minden évben részt vesznek a temető és környékének őrzési feladataiban. A rendőrökkel közösen is vállalnak szolgálatot.

Már mindenszentek előtt egy héttel igyekszünk minél több szolgálatot ellátni a köztemető környékén és a temetőn belül is személygépjárművel, illetve gyalog. Leginkább párokban dolgozunk, de előfordul, hogy egy időben akár négy-hat ember is a sírkert környékén lát el szolgálatot

– tudtuk meg Habara István szolgálatvezetőtől.

Mint elmondta, már többször kaptak jelzést virág- és mécseslopásról, de kevés esetben sikerült tetten érni az elkövetőket.

– A szolgálat során viselt polgárőr láthatósági mellény célja, hogy már messziről kiszúrhatóak legyünk, de még így is vannak figyelmetlen tolvajok. Az egyik elkövető például azzal védekezett, hogy nem látta, hogy a közelben vagyunk – mesélte. Hozzátette, akkor az illető egy magára hagyott kerékpár kosarából próbált ellopni egy táskát, de a járőr észrevette, és sikerült a tolvajt visszatartani a rendőrség kiérkezéséig.

Mindenszentekhez és a halottak napjához közeledve a Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület idén is fokozott figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények, balesetek megelőzésére. Az Országos Polgárőr Szövetség és a rendőrség iránymutatásai alapján készülnek a temetők biztonságának garantálására.

– Alkalomadtán előfordulnak a helyi temetőben virág-, mécses- és koszorúlopások, de szerencsére nem gyakran találkozunk ilyen esetekkel. Természetesen felhívjuk a sírkertbe érkezők figyelmét értéktárgyaik védelmére és ügyelünk a közlekedés biztonságára is – mondta el érdeklődésünkre Kisbódi Gáspár, a Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület elnöke. Hozzátette, bár korlátozottak a létszámkörülményeik, ennek ellenére igyekeznek helyt állni. Már október 27-én, 28-án és 29-én is szerveznek járőrszolgálatot és vigyáznak a megemlékezők biztonságára. November 1-jén, 3-án és 5-én is biztosítanak polgárőr jelenlétet a forgalmas időszakban a sírkert környékén.

Tiszaroffon hat éve kamerák figyelik a rendet a helyi köztemetőben. Vankóné Jekli Anikó polgármester megkeresésünkre úgy válaszolt, bár előfordulnak mécses és koszorúlopások a temetőben halottak napjához közeledve, a legtöbb esetben ez mégsem jellemző.

– Ahogy minden évben, idén is már hétvégén elkezdenek járőrözni a polgárőrök a temető körül – mondta a településvezető. – Ilyenkor ketten a temetőben figyelik a rendet, ketten pedig autóval pásztázzák a környéket és irányítják a forgalmat – tette hozzá.

Tiszapüspökiben is kamerák figyelik ezentúl a temetőt. A tervek szerint az ünnepre már működik az a kamerarendszer és a térvilágítás, melynek telepítését idén tavasszal kezdték el, emellett sűrűn járőröznek a polgárőrök és az önkormányzat munkatársai a sírkertben.

– Az előző évekhez hasonlóan nem csak az ünnepnapon, hanem már az előtte és az utána lévő hetekben is folyamatosan ellenőrizzük a temetőt. A négy kamerát a héten szereljük fel, egy ezek közül a három másikat látja majd, melyek az egész sírkertet figyelik. A felvételeket az internet segítségével folyamatosan nyomon tudjuk követni, és egy ideig meg is őrzi a rendszer – hangsúlyozta Bander József polgármester. Mint elmondta, az intézkedésre a hozzátartozók megnyugtatása, illetve a lopások, rongálások megelőzése érdekében volt szükség.