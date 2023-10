Befejeződött a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. A 300 millió forint értékű beruházást kedden ünnepélyes keretek között adták át.

– A projekt keretében a 21. század követelményeinek megfelelő szakrendelőket alakítottunk ki, ahol minőségi környezetet tudunk biztosítani a kórház dolgozóinak és a betegeknek – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Csiki Zoltán, a kórház főigazgatója, majd háláját fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a fejlesztés megvalósításában.

Az ünnepi köszöntők sorát dr. Kádár Magdolna Katalin, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztályának vezetője folytatta.

– Jászberény a Jászság szíve, Magyarország egyik fontos életpontja. Azon dolgozunk, hogy az itt élők számára biztosítsuk a megfelelő életfeltételeket, beleértve ebbe a magas szintű egészségügyi ellátást is. Ezen a téren sikerült hatalmas előrelépést tenni az elmúlt időszakban, hiszen a most záruló projekt keretében mintegy háromszázmillió forintból korszerűsödött a Szent Erzsébet Kórház – emelte ki dr. Kádár Magdolna Katalin.

Hozzátette: a fejlesztés részeként az épület földszintjén megújult többek között a bőrgyógyászati, urológiai rendelő és kezelő, az ortopédiai rendelő, a szemészet és a neurológia, a dietetika, a pszichiátria és a pszichológusok számára fenntartott szakrendelők is. Emellett szociális helységeket alakítottak ki és az épület akadálymentesítése is megtörtént. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által támogatott pályázat második részében különböző eszközöket szereztek be a szakellátások magas színvonalú biztosításához.

Pócs János térségi országgyűlési képviselő a fejlesztést méltatva beszédében rámutatott arra, hogy a kórházi dolgozók, a lélek és a hit ereje mellett a szép környezet is hozzájárul a betegek gyógyulásához.

A beruházás történetét lépésről lépésre Deák-Sebestyén Klára, projekt menedzser mutatta be. Mint mondta, 2017-ben jelent meg a pályázati felhívás a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére, így elkezdődött a közös gondolkodás arról, hogyan lehetne a régi pszichiátria épületét átalakítani.

A köszöntők után a meghívott vendégek megtekintették a korszerű szakrendelőket

Fotó: Pesti József

– A cél az volt, hogy a járóbeteg szakrendelő helységeket átköltöztetjük egy új, korszerű helyre. Ehhez elindult a tervezés, amelynek költségvetése alapján a beruházás 2017-ben megvalósíthatónak tűnt a pályázható háromszázmillió forintból. Egy évvel később értesítést kaptunk, hogy a pályázatot forráshiány miatt elutasították, ezért az előzetes terveket a fiókba helyeztük. 2021 végén értesítés jött arról, hogy a pályázat mégiscsak nyert, mert újabb forrásokat csoportosítottak át ehhez a pályázati konstrukcióhoz. Végül 2022 februárjában kötöttük meg a támogatási szerződést, azonban az eredeti elképzeléshez képest eltelt három év. Jött a covid, a rezsiáremelkedés és újra kellett számolni a kivitelezés költségeit. Sajnos azzal szembesültünk, hogy a pszichiátria épületére tervezett felújítás összege nem lesz elegendő, saját forrás pedig nem állt rendelkezésre, ezért az eredeti elképzelést elvetettük és egy másik megoldást találtunk. Így a jelenlegi járóbeteg szakellátó épület földszintjén található rendelők felújítását céloztuk meg – idézte fel az előzményeket Deák-Sebestyén Márta. Kitért arra is, hogy időközben nagyon sok probléma felmerült, de sikerült határidőre befejezni a beruházást, melynek elemeit, költségvetését is részletesen ismertette. A szalagátvágás után a jelenlévők megtekintették a megújul szakrendelőket.