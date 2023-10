A hétvégén rendezte meg évadzáró horgászversenyét a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület. Idei évben ez volt az utolsó olyan megmérettetés, melyen az elért helyezések beleszámítanak az éves pontversenybe. Az összesített pontszámok döntenek arról, ki nyeri el az Év Horgásza címet.

A szombati időjárás nem volt épp kegyes ahhoz a 47 pecáshoz, aki benevezett a Csónakázó-tavon megrendezett versenybe. A hőmérséklet elfogadható lett volna, ám a halfogást viharos szél nehezítette, mely borítgatott is mindent a parton. A horgászok ennek ellenére kitartottak, bár az idő a halak kapókedvére is rányomta bélyegét, így ezúttal nem is mindenkinek sikerült halat fognia. A szervezők pedig most is készültek az eseményre: előzetesen 500 kilónyi fogható méretű pontyot telepítettek a vízbe. A fogások többségét egyébként egyértelműen a kisebb-nagyobb pontyok tették ki.

A győzelemnek és a helyezésért járó serlegnek és ajándéknak végül Pesti László örülhetett, aki 15,45 kiló halat fogott összesen, második helyen Ollik Csaba végzett 10,76 kiló fogással; ők elhúztak a mezőnytől. A harmadik helyezett Kiss Vencelnek már 4,7 kiló kopoltyússal kellett beérnie.

Ifjúsági kategóriában csak Kiss Gergely tudott halat fogni, így egyértelműen ő lett a kategóriagyőztes.

Jó hangulatból azonban most sem volt hiány, és éhes sem maradt senki, hiszen az egyesület mindig megvendégeli a versenyzőket. Az évadzáró program hagyományosan most is csülökpörkölt-ebéddel ért véget.