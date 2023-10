Az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében az Országos Erdészeti Egyesület idén is meghirdette az Év Erdei Kerékpárútja pályázatot. A jelölt utak közül szakmai zsűri választotta ki azt az öt kerékpárutat, melyekre végül szavazni lehet. A szeptember 22. óta tartó voksoláson a Farkasgyepű és Bakonybél között húzódó, a szolnoki Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőt átszelő, a Pilisszentkereszt és Pilisszentlászlót összekötő kerékpárútra, a Soproni Parkerdő népszerű mountain bike pályájára, valamint a „Zselici csillagok útján” elnevezésű kerékpárútra lehet lájkokkal szavazni. A Visszaszámlálás elkezdődött, már csak ma, október 2-án lehet szavazni. Október 3-án kiderül, melyik lesz az év erdei kerékpárútja.

– A végeredményt a XXVII. Erdők Hete rendezvénysorozat keretén belül fogják kihirdetni a szervezők. Az Országos Erdészeti Egyesület által kezdeményezett rendezvénysorozat célja, hogy erdeinket, a fenntartható erdőgazdálkodást az erdészek értő módon mutassák be a nagyközönség számára. Ennek a kezdeményezésnek része az Év Erdei Kerékpárútja pályázat is. A nyertes úton ezt követően táblát avatnak a szervezők, illetve kisfilm is készül az érintett útszakaszról – olvasható a versennyel kapcsolatban az Országos Erdészeti Egyesület honlapján.