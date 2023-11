A szakmai fórumot a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei igazgatósága közösen hívta életre.

A vármegyeházán összegyűlt gazdák, vetőmag-előállítók és nemesítő műhelyek képviselői tíz szakember előadásán keresztül kaptak tájékoztatást a fajtanemesítéstől kezdve a genetikai sokszínűség és a génmegőrzés fontosságán át a piaci lehetőségekig, de szó volt a nemesítési eljárások etikájáról, a génmódosításról és GMO-mentesség fontosságáról is.

Mint Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki egyben agrárszakember is, megjegyezte, az elmúlt száz évben hazánk hatalmas genetikai állományt halmozott fel a vetőmagokból, ennek a genetikai értéknek megbecsülése mindenki számára kívánatos cél. Magyarország vetőmag-exportőrként is a világ első tíz országa között van. A hazai előállítású, nagy hozambiztonságot nyújtó fajták tömegtermelésben való elterjesztése így nemzetgazdasági érdek is. Csak a Kárpát-medencében kinemesített fajták képesek felvenni a versenyt a jövő kihívásaival szemben, beleértve a klímaváltozással járó ökológiai változásokat és a gazdasági körülményeket is.

A rendezvény állófogadással zárult, ahol Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke mondott pohárköszöntőt. Beszédében a kiemelte, a tanácskozás gondolatébresztő volt abból a szempontból is, hogy milyen irányban folytassák tevékenységüket a jövőben, és hangsúlyozta, nem a mennyiségre kell törekednünk, hanem a minőségre, az előállított értékre.

