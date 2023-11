Ebben az esztendőben is szorgosan készültek a füredi köztemető tisztaságára. A megszokott módon most is plusz hulladékgyűjtő edényeket helyezek ki, továbbá rendezett környezet várta a látogatókat, amely a Tisza-víz Kft.-nek köszönhető. A biztonságos környezetet pedig a helyi rendőrök és a polgárőrség segítette, osztotta meg közösségi oldalán Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere.