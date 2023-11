Régi íratlan szabály, mellyel a gumigyártók sem vitatkoznak, hogy ha az átlaghőmérséklet 7 Celsius-fok alá csökken, ideje téli gumira váltani, mert 7 fok alatt a nyári gumik anyaga megkeményedik, ezáltal jelentősen veszítenek a tapadásukból.

Az utóbbi években meleg őszök és enyhe telek a térségünkre jellemző évszakok, ráadásul a csípősebb hideg időszakok is rövidültek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy járműveink gumijainak minőségére ne ügyeljünk. Mert bizonyosan lesz fagyos hajnal és reggel, ködlepte deres, jeges, csúszós út, amelyen jól megválasztott kerékabronccsal is veszélyes közlekedni. Pláne, ha nem készítjük fel autóinkat jó előre a melegebb időtől jóval alacsonyabb időjárási viszonyokra.

Már Szolnokon is nagyüzemben cserélgeti a járművek gumiabroncsait, képünkön Szabó Gábor szereli az egyiket éppen

Fotó: Mészáros János

– A hazai szakma október közepét tartja a nyári-téli átállás kezdetére a gumicserére vonatkozóan – kértünk és kaptunk tanácsokat Péli Henriktől, a szolnoki Péli Gumiszerviz műhelyvezetőjétől.

– Mi is azóta vagyunk fokozott készültségben, ám évek óta az a tapasztalat, hogy az egyre jobban kitolódó indián nyár idején még alig jelentkeznek a kuncsaftok. Aztán, az első napon, amikor a szélvédő reggel bejegesedik, csörögnek sorban a telefonok. Mostanság már nagyüzem van nálunk, így nem is tudunk egy héten belül időpontot adni gumicserére – jegyzi meg a szakember.

Péli Henrik érdeklődésünkre elmondta, hogy a magyar járműállomány fiatalodásával egyidejűleg az egyre méretesebb autókerekek abroncsaival találkoznak. Sokasodnak az elektromos autók is, melyeknél a nehéz akkumulátor-rendszer miatt arra kell figyelniük, hogy a járművet a megfelelő alvázhelyen emeljék fel.

Arról is beszámolt, hogy térségünkben az átlagos gumiméret immáron a 195/65 R15 és a 205/55 R16.

A klímaváltozás miatti enyhébb telek miatt azonban sokan már nem költenek évente kétszeri oda-vissza gumiváltásra. Egyre többen választanak négyévszakos abroncstípusokat, melyeknél véleménye szerint még a középkategóriások között is vannak szép számmal jó minőségű és biztonságos fajták a magyar utakra.

Egy-egy gumiszett, használati időtől és tereptől függően 3-4 évtől kezdődően 6-8 évig is kitarthat, mert ezt követően a keményedés jelei mutatkoznak rajtuk. Az új gumik ára változó. Prémium abroncsokat ma már darabonként ötvenezer forint felett választhatunk. A közép árkategóriás gumiabroncsok harminc-ötvenezer forint között elérhetőek. Egyébiránt ebben az ársávban is nagy számban találhatunk prémium márkás termékeket. Az átlagpénztárcás autósnak a leginkább megfizethető ársávban, harmincezer forint alatt érdemes körülnézni, de itt is van az autózási szokásainknak tökéletesen megfelelő kategóriájú abroncs.