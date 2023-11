A városvezető nem rejtette véka alá, hogy a másfél éve megépült 4-es számú gyorsforgalmi út Budapestet Szolnokkal összekötő szakaszának gazdasági szempontból egyelőre nem látja még hasznát a jászkunsági vármegyeszékhely és térsége, csupán a közlekedés-biztonsági helyzet javult. Arra is kitért, hogy a város mintegy 240 kilométeres út- és 500 kilométeres járdahálózata minősége jelentősen hagy maga után kívánni valót. A helyi infrastruktúra többi része is elavult, hiszen vannak több évtizedes, de közel száz esztendős csatorna- és ivóvíz-hálózatok is, melyek fejlesztésekre szorulnak.

Dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője felszólalásában köszönetet mondott a Szolnokon és agglomerációjában települt vállalkozásoknak, melyek a vármegyeszékhely és a környékbeli települések fejlődését teremtik meg amellett, hogy családok ezreinek adnak munkát.

A gazdasági konferencia díszvendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt, aki egyrészt felvázolta a napjainkban tapasztalható, az egész világot sújtó problémákat. Jelezte, hogy sem a világjárvány, sem a közelmúlttól a Földkerekség számos pontján kitört háborúk nem gazdaságbarát jelenségek. Közölte, hogy az Európai Unió válaszai a krízisekre nem megfelelőek. Mint hangsúlyozta, az európai, így a magyar gazdaság motorját évtizedek óta a nyugati fejlett technológiák és a keleti energiák kombinációja hajtotta, s ez most megszűnt. A magyar gazdaság a nehézségek ellenére azonban jól teljesít, mert más utat választott a kilábalásra, mint az Európai Unió vezetése.

Arról számolt be, hogy 2022-ben a hazai gazdaság 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett, ami rekord, de idén ez a szám megközelíti a 13 milliárdot, amely újabb csúcs lesz. Ez annak köszönhető – tette hozzá –, hogy a magyar kormány beruházás-ösztönző rendszere működik, és versenyképes. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a keleti és déli országrész a gazdasági számok alapján mára utolérte az észak-nyugati térséget. Nemrégtől Kelet-Magyarország közepére fókuszál a kormányzat, így Szolnokra és a Jászkunságra is. Szolnok tekintetében utalt arra, hogy az Abony felé vezető 32-es számú főút mentén lévő 62,5 hektáros, eddig kongó ipari parkjába cégek betelepítését segíti a kabinet, ennek első lépését egy közeljövőben történő kormányzati bejelentés fogja megtenni.