"Szúnyogégetésre„ gyűlt össze szombat este Tiszasüly apraja-nagyja. Idén ugyanis második alkalommal rendezték meg azt a programot, ahol lámpás felvonulással egybekötve vetették máglyára a "Szúnyogkirályt„.

A program egy kitalált történetet elevenít meg, melynek az ötletgazdája Nagy Richárd polgármester, aki úgy vélte, ha a faluhoz nem is kötődnek helyi legendák, kitalálni tudnak ilyen történetet. Így született meg a Szúnyogkirály legendája. E szerint minden szúnyogok királya felelős azért, hogy minden évben sokmilliós szúnyogkolónia születik, ezek ugyanis az ő utódai. Az embernél nagyobb szúnyog pedig Tiszasülyön él, de mivel nagyon óvatos és csak éjjel vadászik, még nem tudták megfogni. De ha novemberben felkutatják és elégetik, következő évben nem zaklatja annyi csípős kis rovar a lakosokat.

E jópofa történet nyomán idén is összejöttek a helyiek – zömében kisgyerekes családok –, hogy felkutassák a szúnyog-fenevadat, melynek figuráját egyébként a könyvtár dolgozói készítették el, és a Móra parkba cipelve máglyára vessék.

A tüzes programhoz az időjárás is kegyes volt, a hangulat sem hagyott kívánnivalót maga után, a résztvevőknek még zsíros kenyér, tea vagy forralt bor is dukált. Az emberek a tüzeskedés után még sokáig a helyszínen maradtak beszélgetni, a gyerekek is lelkesen hancúroztak a parkban a sötétben.

A polgármester humorosan azt is megjegyezte, a tavalyi szúnyogégetést követően idén valóban kevesebb volt a településen a szúnyog, remélhetőleg jövőre sem fogják nagy tömegben gyötörni az itt élőket.