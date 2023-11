– Minden évben beadatom, nem éreztem melléhatását, és lekopogom, nem is betegedtem meg influenzában. Azért is fontos ez nekem, mert sokat vagyok gyerekek közt, mivel tanítok – mondta a szolnoki Jubileum téri orvosi rendelőben várakozó Nagy Katalin, aki éppen az ingyenes, influenza elleni vakcinát adatta be magának.

– Én korainak gondolom, hiszen nincs is hideg! De, természetesen, ahogy minden évben, idén is beadatom a védőoltást, nem is voltam influenzás azóta – ezt pedig már a 84 éves Seller Mihály, egykori mentős válaszolta kérdésünkre, aki éppen vizsgálatra érkezett a rendelőbe.

– A kormányhivatal Népegészségügyi Osztályától idén 400 adag vakcinát kaptunk, mivel az elmúlt évben 340 adagot küldtek, de még után kellett rendeljünk körülbelül 60 darabot, ehhez igazíthatták az idei mennyiséget. Valószínűleg mindet fel is használjuk majd – mondta dr. Hoksári László háziorvos, aki rendkívül fontosnak tartja a védettség kialakítását.

– Aki csak vállalkozik rá, adassa be magának! Térítésmentesen biztosítjuk a 60 év felettieknek, bizonyos krónikus, illetve légzőszervi, keringési, bizonyos endokrinológiai betegségek esetén, de az elhízás, túlsúly is mindenképpen indokolja a beadatását.

Külön kiemelném a kismamákat, akinek az influenza időnként sajnos nagyon súlyos vérzéses tüdőgyulladásos szövődményt okozhat

– hangsúlyozta a szakember. Mint elmondta, akiknek nem jár az ingyenes a vakcina, receptre írják fel, majd be is adják.

Mint megtudtuk, csak ebben a rendelőben már több mint százan érdeklődtek a védőoltás iránt.

– Aki kéri, annak természetesen már most beadjuk, de én most azt tanácsolom, hogy mivel valószínűleg kitolódik a szezon, inkább november második felétől adassa be, hiszen minél később adjuk be, annál tovább tart a védettség – tanácsolta dr. Hoksári László.

Fotó: Nagy Balázs

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának közlése szerint a vármegye valamennyi háziorvosi praxisában rendelkezésre áll az ingyenes 3Fluart oltóanyag.

– Az influenza szezonális jelleggel fordul elő, az északi féltekén döntően november - április közötti időszakban. Az influenzás megbetegedések száma a téli hónapokban éri el a csúcspontját, járvány általában januárban-februárban alakul ki. Országosan a tavalyi influenzaszezonban közel 715 ezren kaptak térítésmentes influenza elleni védőoltást. Idén az országban 949 000 adag 3Fluart influenza vakcina áll rendelkezésra a 3 évesnél idősebbek számára. A 3 éven aluli gyermekek védőoltására 3000 adag Vaxigrip Tetra és 1000 adag Fluenz Tetra oltóanyag idén biztosított – közölte a hivatal.

Mint írták, az influenza elleni védőoltás a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése céljából javasolt, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenzavírus-fertőzés vagy a megbetegedés okozta szövődmények nagy kockázatot jelentenek.

A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek - egészségi állapotuktól függetlenül, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, és a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak.

Hozzátették, a szezonális influenza elleni védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely biztonságos, és egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget.