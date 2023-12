A Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában beszélt a térség fejlesztési terveiről Földi László országgyűlési képviselő. A honatya arról számolt be, hogy az M4-es út kiépítésével Abony és környéke felkerült az ország gazdasági térképére. A pozitív tendencia immár a befektetések számában is megmutatkozik, ám a munkaerőhiány továbbra is gondot jelent.

– Jelenleg tervezés alatt áll a Ceglédet és Nagykőröst elkerülő út. Emellett az látszik, hogy a térség jól használja ki a Magyar Falu Program adta lehetőségeket. Adósak vagyunk viszont a Cegléd és Csemő közötti kerékpárúttal. Itt egy kis szakasz már megépült, de a további fejlesztésekre is szükség van – elemezte a jövő beruházásait a képviselő.