Egyre több intézményben fűtenek termálvízzel

A polgármester a lezárult és a folyamatban lévő beruházások mellett kitért a 2023-as költségvetésre is, melyet a város takarékos, átlátható és biztonságos működtetésére alapoztak. Mint mondta, más településekhez hasonlóan, Jászapátin is kardinális kérdés a közutak állapota. Ebben az évben 36 tonna hideg aszfaltot szerzett be az önkormányzat, melyből már 28 tonnát felhasználtak.

Több utcában történt kátyúzás, melyet néhány utcában padkarendezéssel, kavicsozással egészítettek ki. A városvezető szólt a bevezetett takarékossági intézkedésekről is. Kiemelte, hogy a korábbi években több intézmény fűtése megoldódott geotermikus energiával. További épületeket, így a Pájer Antal Művelődési Házat, a Közösségi Házat is csatlakoztatták a termálvizes rendszer visszatérő ágához, valamint a Művészetek Háza csatlakoztatása is elkezdődött. A nagy energiaigényű Tölgyes Strandfürdő tavaly októbertől júniusig zárva volt, idén is így járnak el, csökkentve ezzel a strandot működtető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság eneriga kiadásait. A fórumon a képviselők is beszámoltak az elmúlt egy évben végzett munkájukról.