1. Pánik a szolnoki óriáskeréknél: a tűzoltók és a rendőrök is a helyszínre vonultak

Pillanatok alatt megfagyott a vér abban a járókelőben, aki a Szolnok belvárosában, néhány hete felépült óriáskerék tetején látott egy nőt, aki épp mászott felfelé az óriási szerkezeten december 14-én, csütörtök kora délután...

Nagy volt a riadalom Szolnok belvárosában

Fotó: Mészáros János

2. Megrökönyödve nézték a falu karácsonyfájáért érkező munkások, hogy milyen növénnyel van dolguk

A jászkunsági települések közterein december elején megkezdődtek a karácsonyi előkészületek, sok helyen ekkor már ki is választották a helyi közösség karácsonyfáját. Térségünkben olyan falu is akadt, ahol lakossági felajánlásból került köztérre az ünnep jelképe, de olyan is, ahol az először kiválasztott tűlevelűt végül nem tudták kiemelni eredeti helyéről.

Tiszasülyön néhány hete szállították át a hivatalhoz a falu karácsonyfájának felajánlott fenyőfát

Fotó: Kovács Berta

3. Halálos vonatbaleset Martfűnél: az autó sofőrje beszorult a járműbe - galériával

Összeütközött egy személyautó és egy motorvonat Martfű és Tiszaföldvár között, a Zsófia Halom úti, andráskereszttel jelzett vasúti átjáróban december 21-én, csütörtökön kora este. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, melybe egy ember beszorult, őt az egység emelte ki a járműből, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

Itt történt a baleset

Forrás: Donka Ferenc

4. Ittasan, 120-szal csapódott villanyoszlopnak egy autós Szolnokon, lebénult az utasa

A Szolnoki Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy 21 éves szolnoki fiatalemberrel szemben, maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetés miatt. A férfi túl gyorsan hajtott autójával Szolnokon, a Széchenyi körúton, majd egy ponton elvesztette uralmát a járműve felett, és nekiütközött egy villanyoszlopnak.

5. A kiskörei vízlépcső fogta meg a rengeteg törmeléket

A hónap eleji esőzések rengeteg törmeléket, faágat és rönköket úsztattak le a Tisza felső szakaszáról, melyeket a kiskörei vízlépcső fogott meg. A megfelelő alkalomkor úszókotró segítségével tudják majd partra szedni a rengeteg törmeléket.