A múlt héten tartották az Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency – EDA) által megalakított Többnemzeti Helikopter Kiképző Központ (Multinational Helicopter Training Centre – MHTC) hivatalos megnyitó ünnepségét a Sintra Légi Bázison, Portugáliában – tájékoztatta hírportálunkat az eseményről a Magyar Honvédség sajtószolgálata.

A Magyar Honvédség 2009-ben csatlakozott az EDA helikopter kiképzési programjaihoz. Először szakmai felügyelőként, majd 2012-től aktív résztvevőként. Az MHTC felállításáról az EDA Irányító Testülete döntött. A kidolgozói és harmonizációs folyamat végén 2022. június 28-án tizennégy ország védelmi minisztere írta alá annak technikai egyezményét.

A 2023. november 28-án megrendezett ünnepségen a tagállamok magas rangú diplomata és katonai képviselői között részt vett Helena Carreiras, portugál védelmi miniszter, Jiří Šedivý, az EDA főigazgatója, dr. Fábián Emília, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és dr. Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka, a szolnoki helikopterbázis volt parancsnoka is.

A többnemzeti Helikopter Kiképző Központ

Forrás: honvedelem.hu

Az EDA főigazgató beszédében hangsúlyozta, hogy az MHTC két stabil lábon áll, hiszen a legmagasabb szintű képzést nyújtó Helikopter Harcászati Oktató Képzés (HTIC) háromhetes repülő fázisát – 2021-től legalább 2026-ig – a Magyarországi alközponton, a pápai bázisrepülőtéren szervezik.

Az MHTC parancsnokhelyettese, Szili Zoltán alezredes elmondta: óriási megtiszteltetés számára, hogy a magyar légierő képviselőjeként részt vehet a szervezet munkájában. Szili alezredes kiemelte, hogy az EDA helikopter programjai eddig is meghatározó szerepet töltöttek be a magyar forgószárnyas szakmai képzésben, melyek a nemzeti harcászati képzésünk alapját képezik, továbbá hozzájárulnak a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár bázisán üzemeltetett THALES harcászati szimulátor-oktatók képzéséhez is. Az így kialakított rendszerben katonai repülőink magas színvonalon készülhetnek fel a nemzetközi műveletekre. Az alezredes hozzátette, örül annak, hogy magyar fogószárnyas-szakértők is hozzájárulhatnak az európai helikopterképesség erősítéséhez.

Az MHTC rendeltetése, hogy magas szintű helikopter-kiképzést biztosítson az európai országok számára, valamint elősegítse a forgószárnyas-személyzetek felkészültségét a különböző műveleti környezetekben. A központ rendszeresen szervez helikopteres gyakorlatokat, tanfolyamokat és szimpóziumokat, amelyek során a résztvevők a modern hadviselés és a műveletek taktikáját, technikáját és eljárásait sajátítják el.

A nemzetközi törzs jelenleg portugál, magyar, svéd, holland és német szakértőkből áll, akik arra törekszenek, hogy az EDA által indított programokat további fejlesszék és korszerűsítsék.

Az ünnepség végén a portugál légierő rövid képesség bemutatót tartott, amelyen egy AW-119 Koala és egy EH-101 Merlin típusú helikopter vett részt – informálta hírportálunkat a Magyar Honvédség.