Adományokkal tért vissza Szolnokra Karakas Hedvig Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes magyar cselgáncsozó. Az Egyszülős Központ által kiválasztott tíz család vehetett át főként tisztító-, és tisztálkodószerekből összeállított dobozokat.

Karakas Hedvig tíz csomaggal érkezett Szolnokra, a családokat az Egyszülős Központ választotta ki

Fotó: Nagy Balázs

– Nemrég kapcsolódtam be az Egyszülős Központ munkájába, megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, és én hozhattam el az ajándékcsomagokat – köszöntötte a városi sportcsarnokban megjelenteket Karakas Hedvig. A sportoló megosztotta azt is, hogy édesanyja egyedül nevelte őt és bátyját, saját bőrén is tapasztalta tehát az esetleges nehézségeket.

– Ha valaki gyermeket vállal, az nagy felelősség, és az ember egész életét meghatározza – szögezte le.

Az Egyszülős Központ a Sportolók az egyszülősökért című akciójában nagyköveteket kértek fel, hogy csatlakozzanak a karácsonyi adománygyűjtő kampányhoz.

– Az Egyszülős Központtól éppen akkor hívtak fel, amikor Tokióba utaztam. Felkértek, hogy legyek nagykövet, és segítsek olyan családoknak, akik a szervezettel kapcsolatban vannak. Egyből úgy voltam vele, hogy szeretném elvállalni, akkor még nem tudtam mi lesz a dolgom – mondta.

Az ünnepélyes átadáson Budapesten vette át a csomagokat, ezeket hozta Szolnokra, egyúttal helyszínt és időpontot választott a találkozóra.

Úgy gondolom, szebb világot hozhat a segítségnyújtás és olyan országba élhetünk ezáltal, amit összefogás jellemez

– fogalmazott.

A helyszínen örömmel fogadták az ajándékokat a szülők. Dávid Andrea két fiúgyermeket nevel egyedül. Nemrég, mindössze alig néhány hónapja csatlakozott az Egyszülős Központhoz.

– Nagyon sokat segítettek, főleg jogi ügyekben. De hétvégente és a téli szünetben Budapesten gyermekfelügyeletet és egyéb programokat is biztosítanak. A távolság miatt eddig még ezeket nem vettük igénybe – mesélte.

Közben kérésünkre a csomagot is kibontotta, melyben a szaloncukor mellett tisztító- és tisztálkodószerek voltak, így például mosópor, öblítő és illatosítók.