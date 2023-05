A számtalan sikert elért sportolónő elárulta hírportálunknak, hogy rendkívül büszke szolnoki származására, ahonnan a karrierje is indult és teljesen bizonyos abban: ha annak idején a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd a Széchenyi Gimnáziumban nem hagyták, hanem gátolták volna a sportolásban, nem vitte volna ennyire, sőt, lehet abba is hagyja idő előtt.

– Köszönettel tartozom nekik, mert nyugodtan tréningezhettem és járhattam edzőtáborokba, amivel nagyban segítették a fejlődésemet – a tanulást és a sportot így képes voltam összeegyeztetni. A mai napig párhuzamosan viszem mindkettőt, ha nem segítenek benne annak idején tanáraim, könnyen és túl hamar az előbbi mellett dönthettem volna.

– Árulja el, mióta fontolgatta mostani döntését?

– Nem a bejelentésem előtti napokban kezdett el foglalkoztatni a gondolat, az biztos. Harminc felett ez természetes, mégis a tavaly előtti sikertelenül végződött tokiói olimpia után – ahová nem éppen a legjobb állapotban érkeztem – fogant meg bennem először igazán, hogy lassan be kellene fejeznem az élsportot. A szívem és a lelkesedésem azonban vitt tovább, az eszem viszont, ahogy telt az idő, egyre inkább azt diktálta, hogy abba kellene hagynom. Szép lassan jutottam el tehát erre a pontra.

– Említette, hogy a sport mellett nem feledkezett meg sosem a tanulásról.

– Valóban, a legszebb éveimben sem hanyagoltam el, hogy képezzem magam folyamatosan, hiszen tudtam, hogy egyszer véget ér ez az időszak is. Ma már mesterszakon végzem a sportszervezői képzést, korábbról pedig van egy nemzetközi kapcsolatok, sportdiplomácia szakirányú végzettségem is, mert érdekel a sport ezen területe is.

– Bizonyára tudja akkor azt is, hogy mihez kezd ezután.

– Hangsúlyozni szeretném, hogy egyelőre csak a nemzetközi versenyzéstől vonultam vissza, mert úgy érzem, hogy képtelen lennék teljesen leállni. Klubomat, a Budapest Honvédot, ha szükséges, akkor kisegítem, de már nem ez a prioritás, és részt veszek az utánpótlásképzésben is. Ezenkívül állásajánlatot kaptam a Nemzetközi Judo Szövetségtől is, itteni feladataim azonban még nem kristályosodtak ki egészen, menet közben derül majd ki, annyi bizonyos, hogy a hétvégén kezdődő katari világbajnokság protokoll részének a lebonyolításában kapok szerepet.