Fontos témákat boncolgatott a tiszafüredi képviselő-testület a minap a városházán. Egyebek mellett elfogadták az egyes szociális jellegű támogatásokról szóló rendelet módosítását, ugyanis új patronáló formával bővülnek az időskorúak megsegítését támogató intézkedések. A rendeletmódosítás a hatvanöt év feletti lakosok évi egyszeri, ötezer forint összegű támogatását teszi lehetővé.

A tiszafüredi önkormányzat az óévbúcsúztató hangverseny idejére, december huszonhetedike és huszonnyolcadika között térítési díj megfizetése ellenében engedélyezi a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont használatát a Zenélő Gyermekekért Alapítvány részére, emellett száz százalék szolgáltatási díjkedvezményt biztosít a szervezetnek. A képviselő-testület elfogadta a 2024/2025-ös járási START-munkaprogram tervezetét, ennek keretében összesen harmincegyen dolgozhatnak majd. A megvalósításhoz szükséges támogatáson felüli, mintegy hatmillió-hatszáznyolcvanezer forintot az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Szó esett arról is, hogy eredményesen zárult a TOP Plusz pályázat keretében lebonyolított „Tiszafüred belváros fejlesztése” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás, melynek során a legjobb ár-érték arányú ajánlatokat fogadták el. A képviselő-testület egyebekben jóváhagyta a jövő évi munkatervét, elfogadta a Tiszafüredi Óvodák 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervét és alapító okiratának módosítását is. Emellett a testület a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2023-as beszámolóját, az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024-es belső ellenőrzési tervét, valamint a 2024-es városi programtervet is jóváhagyta.

Mindezek mellett szó esett Tiszafüred várossá avatásának negyvenedik évfordulójáról is, mely jövőre lesz esedékes. A jeles évforduló alkalmából egy olyan, egész éven át tartó programsorozat veszi kezdetét, melybe valamennyi kulturális intézmény bekapcsolódik. Ennek keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert támogatásnak köszönhetően valósulhat meg a „Tiszafüred 40!” elnevezésű kulturális rendezvénysorozat – döntött erről is a képviselő-testület.