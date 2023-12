A Szupermenta terméktesztjén ezúttal kékfrankos száraz vörösborokat vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A tesztben 35 bor vett részt, melyek a hatósági, laboratóriumi és kedveltségi vizsgálatokon is bizonyítottak.

Ahogy a termékteszttel kapcsolatosan a Nébih illetékesei beszámoltak: a kékfrankos szőlő a legtöbbet telepített fajta, amely több mint 7300 hektárnyi területen található meg Magyarországon. Hordós, érlelt borok, könnyű rosék és gyümölcsös vörösborok egyaránt születhetnek belőle. A Nébih szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján hasonlították össze a kékfrankos száraz vörösborokat. A borok különböző borvidékekről származtak, melyek között 2019-es, 2020-as, 2021-es, 2022-es évjáratúak és évjáratmegjelölés nélküli termékek is szerepeltek.

– A laboratóriumban a szakemberek megmérték többek között a termékek kén-dioxid mennyiségét, valamint ellenőrizték az alkohol- és redukáló cukortartalmukat is. A tesztelt kékfrankosok alkoholtartalma – címkéjük szerint – 11,5 és 15 százalék között mozgott. A tesztelt kékfrankosok összes kén-dioxid-tartalmát megfelelőnek találták a szakemberek. Ezenfelül a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői is megfeleltek az előírásoknak, valamint a korábban a forgalomba hozatalhoz szükséges analitikai vizsgálatok során mért eredményeknek – számoltak be a laboratóriumi eredményekről a Nébih oldalán a szakemberek.

Vizsgálták a jelöléseket is. – Ennek keretében ellenőrizték, hogy a kötelező elemek – mint az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. A jelölésvizsgálat nem tárt fel hiányosságokat, mindegyik borászati termék eleget tett a jogszabályokban és a vonatkozó termékleírásban előírtaknak.