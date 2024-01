Az eseményen felidézték: 1927. január 8-án sokan korcsolyáztak a Horthy Miklós, ma József Attila úti honvédségi laktanya mögötti területen, a kubikgödrök jegén. Köztük volt Oreskó Sári és Herbst Jenő, a lány vőlegénye is. Délután 4 óra tájban azonban beszakadt az alig 3-4 centi vastag jég, és a két fiatal a vízbe esett. Egy közelben korcsolyázó MÁV tisztviselő nyomban a segítségükre sietett, de alatta is betört a jég. A távolabb korcsolyázó Hanzély Pál és Lemberkovits Antal főhadnagy a segélykiáltások hallatán szintén a helyszínre siettek. Hanzély beugrott a vízbe, hogy Oreskó Sárit a jég tetejére segítse, de az darabokra tört. Végül sikerült kimentenie a lányt, aki megragadta a neki dobott kötelet. Már-már úgy tűnt, hogy a főhadnagy is megmenekül, ám a következő pillanatban elmerült. Holttestét csak este fél hét tájban találták meg, az orvosok szerint szívgörcs okozta halálát – hangzott el a főhajtáson.

A program végén a vármegyei kormányhivatal, a politikai pártok, valamint a helyi önkormányzat képviselői egyaránt elhelyezték az emlékezés koszorúit.