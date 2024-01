Abádszalókon egy hozzávetőleg hétezer példányt számláló fácántelepen az állattartó a szárnyasok étvágytalansága, idegrendszeri tünetei, továbbá a megemelkedett elhullás miatt gyanakodott a madárinfluenzára. Gyanúját a Nébih laboratóriuma igazolta is: az elhullott állatokból a vírus H5N1 altípusát mutatta ki. Az érintett állományokat természetesen felszámolják. Az előírásoknak megfelelően a szakemberek az érintett gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, és meghatározták a 10 kilométer sugarú felügyeleti – megfigyelési – körzetet. A betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás folyamatban van.

Vármegyénkben múlt év november közepén jelent meg a vírus, akkor Tiszakürtön mutatták k, egy mintegy 3 600 hízópulykát nevelő baromfitelepen.

A betegség elleni leghatékonyabban továbbra is a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartásával védekezhetnek az állattartók, erre figyelmezteti a gazdálkodókat Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke is.

A madárinfluenza nagyon veszélyes, ha megfertőzi az állatokat, nem lehet gyógyítani, a felszámolás az egyetlen megoldás. Abádszalókon jelentős számú fácánról van szó, törzsállomány lehetett

– mutatott rá.

– Legnagyobb veszélyt a vonuló madarak, főként a darvak jelentik, találtak is sokfelé elhullott példányokat, melyek valószínűleg fertőzöttek voltak.

ezek a vadmadarak ősszel érkeznek hozzánk és hozzávetőlegesen két hónapig tartózkodnak nálunk. Az állattartóknak azt tudom javasolni, tegyenek meg mindent a védekezés érdekében. Az állományokat, a háztájit is, felülről teljesen zárt helyen kell tartani, hogy az átrepülő vadmadarak semmiképp ne tudják a hulladékukkal továbbadni a fertőzést, de sűrű szövésű hálóval oldalról is körbe kell keríteni, hogy vadmadarak ne tudjanak berepülni, ami egyébként könnyen megeshet, mivel vonzza őket a kiszórt táplálék. Teljesen zárt hely esetén a szellőzőnyílást is védeni kell hálóval. Hétvégére várható a lehűlés, ha tartósan legalább mínusz három, mínusz négy fok hideg lenne, megszűnne a veszély. A mostani enyhébb, csapadékos, nyirkos idő kedvez a madárinfluenza terjedésének is – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba.

Az országban az elmúlt időszakban Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Komárom-Esztergom vármegyében ütötte fel fejét a rettegett madárbetegség.