Januárban is segíti a kispénzű lakosokat tüzelővel Tiszajenő önkormányzata. Virág József polgármester elmondta, utóbbi időben már többen fordultak hozzájuk ilyen jellegű kérelemmel, kisnyugdíjasok, rászorulók. Az önkormányzat egész évben gyűjti a közterületekről a száraz faágakat, gallyakat, a veszélyessé vált, így kivágásra ítélt fákat a Civil Ház udvarán, hogy a téli időszakban a szociális tüzelőanyag kiosztásán túl is tudják a lakosokat segíteni lakásuk fűtésében. A falu szélén fenyőerdő, illetve akácerdő is húzódik, innen is begyűjtik a kidőlt, kiszáradt fákat.

Ezen túlmenően az önkormányzat is tud spórolni az így összehordott faanyag révén, a polgármesteri hivatalban ugyanis vegyes tüzelésű kazánnal biztosítják a meleget, de a civil házat is fával fűtik fel programok, illetve a déli ebédosztások idejére.