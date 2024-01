A Magyar Posta még 2022-ben zárt be országszerte hivatalokat. Vármegyénkben is több, köztük Szolnokon a kertvárosi kis posta ajtajára is lakat került. A környéken élőknek gondot okozott – lévén kisgyerekes családok, idősek élnek a környéken – hogy amennyiben valami ok miatt nem tudták átvenni a leveleiket, a vasútállomásnál lévő postára kellett elutazniuk azokért. Az ott élők a városrész önkormányzati képviselőjéhez is fordultak a problémával, aki a közelmúltban jó hírről számolt be ezzel kapcsolatban.

– A Posta vezetősége megváltoztatta korábbi álláspontját, január 15-től a Kertvárosban lakóknak nem kell a vasútra menni az át nem vett levelekért, elég az Auchan postát felkeresni – osztotta meg a jó hírt a társaságtól kapott levél részletével együtt Ligeti József hivatalos közösségi oldalán.

A terület önkormányzati képviselője posztjában arra is kitért, hogy a válasz szerint csomagokat helyszűke miatt továbbra sem tudnak tárolni az említett kis postán, ezért javaslatuk, hogy a posta útján érkező csomagokat az ügyfelek a nagyáruháznál lévő MPL csomagpontra kérjék . Ott a nap 24 órájában átvehető a küldemény.