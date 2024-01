– Másfél évvel ezelőtt indult a Mol és az NHSZ csoport együttműködése. A partneri kapcsolatból rövid idő alatt stratégiai együttműködés alakult ki, rengeteg sikeres projektet vittünk végig már eddig is. A most bemutatott kezdeményezés, mondhatjuk a csúcspontja ennek a közös munkának, hiszen az országban elsők között vezetjük be a bio hulladékok házhoz menő gyűjtését Szolnokon – hangsúlyozta az új programról tartott sajtótájékoztatón Lits László, az NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgatója. Kiemelte: húszezer embert szeretnének elérni első körben, ez több mint 5400 családot jelent.

– Jellemzően a Széchenyi városrész társasházait, valamint a Bajcsy Zsilinszky úti tízemeletes társasházakat érinti a remek kezdeményezés. Minden család kap egy-egy gyűjtőedényt, amiben gyűjthetik a maradékokat. Azt pedig a társasház közös gyűjtőjébe tudják majd üríteni – részletezte az ügyvezető.

S hogy miért fontos ez az újítás, arról Borsfay-Horváth Judit, a MOHU termék- és anyagáram vezetője beszélt a tájékoztatón.

– A koncessziós társaság 2023-ban indította el a szolgáltatását, s 35 évre vállalta azt a célt, hogy az ország többnyire lakossági hulladékát 2040-re 65 százalékban újrahasznosításra adja át. Ez azt jelenti, hogy a visszagyűjtött hulladékokat ilyen mértékben tudjuk a körforgásos gazdálkodás részévé tenni. A koncesszió azt is vállalta, hogy tíz százalék alá viszi a lerakásra szánt hulladékot, ami jelenleg az országban kiemelkedően magas – utalt vissza a MOHU megalakulására a szakember.

Borsfay-Horváth Judit rámutatott: a hosszútávú célok mellett megjelenik, hogy az országban hatékonyan működő egységes hulladékgazdálkodási rendszert tudjanak kialakítani, aminek természetesen része a szelektív hulladékgyűjtés.