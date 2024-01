A diákok leleményességét mutatja, hogy aki puskázni akar, az ma már a legmodernebb megoldásokat is beveti.

– Azért nem kell nagy dolgokra gondolni, bár tényleg van egy-két módszer, amin még a tanárok is elcsodálkoztak, ahogy hallottam – mesélte a kilencedikes András, aki az egyik szolnoki középiskolába jár.

– Nálunk valahogy úgy alakult, hogy a b-sek magyarból mindig 1-2 nappal előttünk írták a dolgozatokat. Azt lefotózták, betöltötték a velünk közös csoportba a Facebook-on, így aki akarta, az ez alapján már készülni tudott. De a tanárunk gyanút foghatott, a minap ugyanis bejelentette, hogy mi egy héttel később írjuk a dolgozatot, a másik osztályba járó diákoktól pedig azt hallottuk, hogy új témazárót állít majd össze nekünk. Persze ez a közös csoportban megosztott fotó csak a legegyszerűbb dolgok egyike. Az okostelefon és az okosóra viszont tényleg nagy találmány. Előbbivel lefotózza otthon az ember az anyagot, s bár telefont nem lehet elővenni az órán, de az összekapcsolódva marad az okosórával, azon pedig átböngészhetőek a felvételek, már ha van rá elég idő.

András szerint mindezeken túl aztán ott van egy fekete öves puskázók által kedvelt megoldás, bár annak sikeréhez már jó nagy adag mázlira is szükség lehet.

A Photomath kifejezés a varázsszó. Ez egy program az interneten. Ha az ember a mobiljával lefotózza a feladatot, ez a program lépésről lépésre levezeti a megoldását. Matekból biztosan működik, bár hallottam olyanokról, akik szerint más reál tárgyakból is használni lehet. Már csak olyan pillanatot kell találni, amikor a szükséges kép elkészíthető a dolgozatírás közben. Na és az már nehéz dió

– összegezte véleményét.

Modern technika ide vagy oda, azért az évtizedek óta bevett módszereknek sem áldozott még le teljesen. Ezt már egy szolnoki középiskolai tanár mondja, aki maga is tetten ért már puskázó diákokat.

– Az apró, majd később parányi tekercsé összecsavart cetlire írt tananyag felhasználása még ma is mindennapos – meséli. – Épp a múltkor láttam egy lányt az osztályomban, aki az első padban ülve próbált meg ilyen puskát használni. Annyira feltűnően csinálta, hogy nem is lehetett más a vége, minthogy elvettem tőle, bár nehezen viselte a dolgot, még el is pityeredett. Hasonló esetben egyébként azt szoktam csinálni, hogy elveszem a dolgozatot, az addig írt teljes szöveget áthúzom, így csak az a része marad értékelhető, amit azt követően a lapjára ír a tanuló.

A szolnoki pedagógus persze tisztában van vele, hogy a puskázó diákok egy része sikerrel jár. Ez ellen pedig keveset lehet tenni, a technika fejlődése ugyanis egyre több lehetőséget ad a kiskapukat kereső tanulóknak.

Széles Tamás, a tiszaföldvári Hajnóczy József gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint mozgóképkultúra és médiaismeret tanára elmondta, nála az a szokás, hogy az okostelefonokat dolgozatírásnál le kell adni a diákoknak.

– Többet próbálkoztak már váltástelefont hozni, és azt használni. Emellett az okosórákra is figyelnünk kell, mert pár éve már azok is elterjedtek. Volt már olyan is, hogy fülhallgatót keresztül kapták az üzenetet hosszú hajú lányok – sorolta a különféle módszereket.

A tapasztalatok szerint a beadandókhoz eddig csak idézés nélküli plágiumot használtak a diákok, tavaly óta már a mesterséges intelligencia által írt elemzések, esszék is megjelentek.

Ha lebukik a diák, elégtelent kap Tamás 10 éve van a pályán, szerinte a diákok mindig a legújabb technikai eszközöket használják. – Nekem szerencsém van, mert alapból érdekelnek a technikai újítások, így talán könnyebben veszem észre, ha ezeket használják.Ha rajtakapok valakit, akkor a dolgozatára 0 pontot kap, tehát elégtelen lesz az eredménye. Beadandóknál nem könnyű a bizonyítás, ezért a feladatot próbálom meg úgy megfogalmazni, hogy minél nehezebb legyen mesterségesen generált szöveget készíteni hozzá – magyarázta.