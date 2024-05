Nemrég telepítették, a múlt héten pedig megkezdte működését a Szent Erzsébet úton található új bankautomata Fegyverneken.

A felirattal ellentétben már működik a be- és kifizetésre is alkalmas ATM Fegyverneken – mutatta a helyszínen Tatár László polgármester

Fotó: Mészáros János

– Ez egy mobil automata, a bank munkatársa szerint nem sok ilyen van az országban, ami be-és kifizetésre is alkalmas. Ez azért fontos számunkra, mert megszűnt a városban az egyetlen bankfiók, így a helyi vállalkozóinknak a napi bevételt törökszentmiklósi, kunhegyesi vagy kisújszállási fiókokba kellett vinniük, de az automata segítségével már helyben is be tudják fizetni a számlájukra. Ezzel időt és pénzt is spórolnak – tájékoztatott Tatár László, a város polgármestere. Hozzátette, az új automatát kamerarendszer figyeli.