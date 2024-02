A Top Plusz keretében belül nyújtottak be pályázatot a piac felújítására Kunszentmártonban, közel 170 millió forintot nyertek. Wenner-Várkonyi Attila polgármester a tiszazugi város közösségi oldalán közzétett videóban számolt be a projekt részteleiről. Kitért a beruházás szükségességének okaira is. Ahogy fogalmazott, az árusító asztalok és az épület az évek alatt elhasználódott.

Illusztráció

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW archív

– Amikor értesítettek minket a döntésről, elindult a tervezés. Több körben egyeztettünk, hogy minden beleférjen, majd szeptemberben döntött a testület a közbeszerzési eljárás elindításáról – magyarázta a folyamatot.

Tizenhat cég adott be ajánlatot, melyeket mind végig vizsgálták, közülük tizenegy érvénytelen volt, végül meghozták a döntést. Egy közel 104 millió forintos ajánlatot fogadtak el, a maradék összeg felhasználásáról a beruházás közben döntenek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a fa szerkezetű asztalokat és kerítést teljesen felújítják, ahogy a térburkolatot és a csapadékvíz- elvezető csatornát is. Korszerűsítik az elektromos hálózatot, negyven világító berendezést cserélnek, négy közterületi padot és hulladékgyűjtőket helyeznek ki. A piaciroda épületét a tetőtől az aljzatig tatarozzák.

– Erre az időszakra a klasszikus zöldség gyümölcs piacot bezárjuk, az ott árusítóknak helyet viszont kell biztosítani. A városgondnoksággal egyeztettünk, a régi piactér mellett zúzott köves parkolót jelöljük ki az őstermelőknek, akik öt sorban árulhatják portékájukat. Akik nem élelmiszert árulnak, a régi térkőnél kapnak helyet. Padokról és sátrakról mindenki maga gondoskodik, viszont helypénzt ezen időszak alatt nem szedünk – foglalta össze a legfontosabb változásokat, melyek várhatóan még tavasszal életbe lépnek.

Ez idő alatt piac napokon a Köztársaság utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan földszinti illemhelyét lehet használni. A felújítással várhatóan őszre készülnek majd el.